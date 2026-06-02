Семь пропавших в Башкирии человек найдены мертвыми

Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» в Башкирии подвел итоги работы за май 2026 года. За месяц волонтеры получили 117 обращений о пропавших людях по всей республике.
Из них 92 человека удалось найти живыми. Еще семерых, к сожалению, обнаружили погибшими.
— Поиски тех, кого пока не нашли, продолжаются. Добровольцы распространяют ориентировки и проверяют поступающие свидетельства, — рассказали волонтеры.
Они напомнили, что круглосуточно работает бесплатная горячая линия отряда: 8 (800)700−54−52. Там можно оставить заявку на поиск или сообщить любую информацию о пропавших.