В Краснодаре два человека пострадали при ДТП с квадроциклом

Авария с квадроциклом случилась в Краснодаре на перекрестке улиц Северная и Базовская. По данным ГУ МВД, водитель квадроцикла не остановился на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с Lexus под управлением 57-летней женщины. Два человека госпитализированы с тяжелыми травмами.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Краснодаре ДТП с участием квадроцикла закончилось госпитализацией двух человек. Об этом рассказали в ГУ МВД по региону.

Авария случилась днем 2 июня на улице Северная. Водитель квадроцикла не остановился на красный сигнал светофора.

«По предварительной информации, проехал на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с “Лексусом” двигающемся по улице Базовской под управлением 57-летней женщины», — сказано в сообщении.

Водителя транспортного средства и его 35-летнюю пассажирку доставили в медицинское учреждение в тяжелом состоянии.