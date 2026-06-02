В Краснодаре два человека пострадали при ДТП с квадроциклом

В Краснодаре ДТП с участием квадроцикла закончилось госпитализацией двух человек. Об этом рассказали в ГУ МВД по региону.
Авария случилась днем 2 июня на улице Северная. Водитель квадроцикла не остановился на красный сигнал светофора.
«По предварительной информации, проехал на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с “Лексусом” двигающемся по улице Базовской под управлением 57-летней женщины», — сказано в сообщении.
Водителя транспортного средства и его 35-летнюю пассажирку доставили в медицинское учреждение в тяжелом состоянии.