Семь жителей ЛНР пострадали при ударах ВСУ

Министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко сообщила о семерых пострадавших при обстрелах городов Стаханов и Кременная. В Стаханове ранения получили четыре человека, один из них в тяжелом состоянии с травмой головы. В Кременной атаке подверглась автобусная остановка, пострадали трое мирных жителей.