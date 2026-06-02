Семь жителей ЛНР пострадали при ударах ВСУ

В Луганской Народной Республике в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины пострадали семь мирных жителей, один из которых находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.
По словам главы ведомства, удары пришлись по гражданской инфраструктуре городов Стаханов и Кременная. В результате обстрела жилых кварталов Стаханова ранения получили четыре человека.
«Один пострадавший в тяжелом состоянии с травмой головы переводится в Луганскую республиканскую клиническую больницу. Двое остаются в Стахановской центральной городской больнице, среди них девушка 2007 года рождения. Еще один человек получил легкие травмы и лечится амбулаторно», — цитирует агентство ТАСС заявление Пащенко.
В городе Кременная атаке подверглась автобусная остановка, пострадали трое мирных жителей. Всем им оказана медицинская помощь.