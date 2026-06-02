13 человек причастны к созданию и участию в преступном сообществе в Воронеже

В сентябре 2025 года сотрудники полиции совместно с коллегами из регионального УФСБ ликвидировали в Воронеже несколько нелегальных узлов связи. По подозрению в совершении киберпреступления задержали 13 человек — жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа и области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.