В Брянске украинский беспилотник упал на парковку ТРЦ «Аэропарк»

В Брянске беспилотник Вооруженных сил Украины рухнул на парковку торгово-развлекательного центра «Аэропарк». Никто из людей не пострадал. Об этом сообщил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.
По словам главы области, дрон летел непосредственно в сторону здания торгового комплекса, однако рухнул на прилегающую стоянку.
«Очередное преступление киевского режима. На парковку ТЦ “Аэропарк” в городе Брянске упал БпЛА, летевший на здание торгового центра. Пострадавших нет», — написал Ковальчук в мессенджере MАХ.
В настоящее время территория парковки оцеплена. На месте происшествия работают экстренные и оперативные службы.