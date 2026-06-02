В Брянске украинский беспилотник упал на парковку ТРЦ «Аэропарк»

На парковку ТЦ «Аэропарк» в Брянске упал БПЛА ВСУ, который направлялся к зданию торгового комплекса. Врио губернатора Егор Ковальчук сообщил об отсутствии пострадавших и назвал произошедшее преступлением киевского режима. Сейчас место происшествия оцеплено, работают оперативные службы.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Александр Полегенько/ТАСС

В Брянске беспилотник Вооруженных сил Украины рухнул на парковку торгово-развлекательного центра «Аэропарк». Никто из людей не пострадал. Об этом сообщил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

По словам главы области, дрон летел непосредственно в сторону здания торгового комплекса, однако рухнул на прилегающую стоянку.

«Очередное преступление киевского режима. На парковку ТЦ “Аэропарк” в городе Брянске упал БпЛА, летевший на здание торгового центра. Пострадавших нет», — написал Ковальчук в мессенджере MАХ.

В настоящее время территория парковки оцеплена. На месте происшествия работают экстренные и оперативные службы.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше