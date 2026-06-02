Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Два человека погибли при крушении частного самолета в Чехии

Вблизи пражского аэродрома Točná произошло крушение частного сверхлегкого самолета. Воздушное судно упало на поле, на борту находились два человека, оба погибли.

Василий Лейко
Автор Новости Mail

В Чехии неподалеку от Праги потерпел крушение частный сверхлегкий самолет. В результате авиакатастрофы погибли два человека, находившиеся на борту. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление местной полиции в соцсети X.

Инцидент произошел в воскресенье, 29 мая, вскоре после 16:00 по местному времени (17:00 мск). Легкомоторное воздушное судно рухнуло на поле в непосредственной близости от пражского аэродрома Точна (Točná).

«На борту находились два человека. Никто не выжил», — подтвердили в правоохранительных органах Чехии.

Выяснением точных причин и обстоятельств крушения занимаются криминалисты совместно со специалистами Управления гражданской авиации Чехии.