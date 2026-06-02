Два человека погибли при крушении частного самолета в Чехии

В Чехии неподалеку от Праги потерпел крушение частный сверхлегкий самолет. В результате авиакатастрофы погибли два человека, находившиеся на борту. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление местной полиции в соцсети X.
Инцидент произошел в воскресенье, 29 мая, вскоре после 16:00 по местному времени (17:00 мск). Легкомоторное воздушное судно рухнуло на поле в непосредственной близости от пражского аэродрома Точна (Točná).
«На борту находились два человека. Никто не выжил», — подтвердили в правоохранительных органах Чехии.
Выяснением точных причин и обстоятельств крушения занимаются криминалисты совместно со специалистами Управления гражданской авиации Чехии.