Пытаясь заработать на бирже, жительница Воронежской области потеряла два миллиона

17 апреля 37-летняя жительница Нововоронежа нашла подработку в интернете. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.
Лжеработодатель заверил, что работа заключается в покупке и продаже акций. Начав с вклада в 50 тысяч рублей, потерпевшая получила прибыль в 80 тысяч. Затем она по совету мошенников увеличила вложения. С 17 апреля по 28 мая она отправила аферистам более двух миллионов, используя кредиты и личные сбережения.
1 июня от действий киберпреступников пострадали 12 жителей нашего региона, у одного из которых похитили деньги с банковской карты. Суммарный ущерб превысил 2,5 миллиона рублей.