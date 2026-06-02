РЕН ТВ: Автомобиль сбил троих детей на одном самокате в Московской области

Ранее пьяный водитель сбил мужчину и его сына на обочине трассы в Клину. После этого он уехал с места ДТП. Силовики задержали подозреваемого. В результате аварии мужчина скончался, его сын попал в больницу. В отношении водителя возбудили уголовное дело, он отправлен в СИЗО.