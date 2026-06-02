Ковальчук: Дрон ВСУ упал на парковку торгового центра в Брянске

Украинские боевики попытались атаковать торговый центр в Брянске, беспилотник рухнул на парковке. Об этом сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук в своем канале в мессенджере «Макс».
«На парковку ТЦ “Аэропарк” в городе Брянске упал БПЛА, летевший на здание торгового центра», — написал исполняющий обязанности главы региона.
Он отметил, что в результате инцидента пострадавших нет. Парковка ТЦ оцеплена, работают оперативные службы, добавил Ковальчук.
Как писал сайт KP.RU, ранее Егор Ковальчук сообщил, что украинские фашисты атаковали поселок Суземка в Брянской области. В результате действий ВСУ погиб мирный житель. Кроме того, пострадали трое граждан и сотрудник СГУП ЦСН «Защита» Брянск", который помогал их эвакуировать.