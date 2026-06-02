Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Собянин сообщил об уничтожении двух БПЛА на подлёте к Москве

Силы ПВО Минобороны уничтожили два беспилотника, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. На месте падения обломков уже работают специалисты экстренных служб.

Источник: Life.ru

«Силами ПВО Минобороны уничтожены два БПЛА, летевших на Москву», — заявил Собянин.

Ранее Life.ru сообщал, что ребёнок пострадал при атаке дрона ВСУ по дому в белгородском селе. Бригада скорой помощи доставила 11-летнего мальчика со множественными осколочными ранениями ног в детскую областную клиническую больницу. Вся необходимая помощь оказывается.

Больше новостей о власти, законах и решениях страны — читайте в разделе «Политика России» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше