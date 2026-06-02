Собянин сообщил об уничтожении двух БПЛА на подлёте к Москве

«Силами ПВО Минобороны уничтожены два БПЛА, летевших на Москву», — заявил Собянин.
Ранее Life.ru сообщал, что ребёнок пострадал при атаке дрона ВСУ по дому в белгородском селе. Бригада скорой помощи доставила 11-летнего мальчика со множественными осколочными ранениями ног в детскую областную клиническую больницу. Вся необходимая помощь оказывается.
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