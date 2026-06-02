За день российские системы ПВО сбили 158 украинских беспилотников

«С 08:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Тульской областей и Республики Крым», — говорится в сообщении.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении двух беспилотников, летевших в сторону Москвы. На местах падения обломков работают экстренные службы.
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