Нападавшим на потомка Пушкина в Измайловском парке избрали меру пресечения

В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело о грабеже. Им грозит до семи лет лишения свободы. В настоящее время материалы направлены в надзорные органы для проверки, где не исключена переквалификация состава преступления.
Напомним, сегодня в Москве произошло разбойное нападение на потомка Александра Пушкина Андрея де Торби. Двое злоумышленников вскоре были задержаны полицией. Выяснилось, что они похитили у жертвы телефон стоимостью 80 тысяч рублей. Медики зафиксировали у пострадавшего ранение левого бедра, а также ссадины и ушибы лица. Подозреваемыми оказались 23-летний Руслан Шейх и 26-летний Соломон Израилов.
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