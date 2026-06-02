Нападавшим на потомка Пушкина в Измайловском парке избрали меру пресечения

Напомним, сегодня в Москве произошло разбойное нападение на потомка Александра Пушкина Андрея де Торби. Двое злоумышленников вскоре были задержаны полицией. Выяснилось, что они похитили у жертвы телефон стоимостью 80 тысяч рублей. Медики зафиксировали у пострадавшего ранение левого бедра, а также ссадины и ушибы лица. Подозреваемыми оказались 23-летний Руслан Шейх и 26-летний Соломон Израилов.