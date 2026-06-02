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Нападавшим на потомка Пушкина в Измайловском парке избрали меру пресечения

Двум москвичам — 25 и 26 лет — избрана мера пресечения в виде личного поручительства по делу о нападении на потомка Александра Пушкина Андрея де Торби. Один из задержанных ранее неоднократно судим за аналогичные преступления, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Источник: Life.ru

В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело о грабеже. Им грозит до семи лет лишения свободы. В настоящее время материалы направлены в надзорные органы для проверки, где не исключена переквалификация состава преступления.

Напомним, сегодня в Москве произошло разбойное нападение на потомка Александра Пушкина Андрея де Торби. Двое злоумышленников вскоре были задержаны полицией. Выяснилось, что они похитили у жертвы телефон стоимостью 80 тысяч рублей. Медики зафиксировали у пострадавшего ранение левого бедра, а также ссадины и ушибы лица. Подозреваемыми оказались 23-летний Руслан Шейх и 26-летний Соломон Израилов.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

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