Московские ветеринары удалили йорку мочевой камень весом около полукилограмма

Столичные ветеринары успешно удалили 14-летнему йоркширскому терьеру по кличке Клеопатра мочевой камень весом около полукилограмма. Об этом во вторник, 2 июня, сообщили в пресс-службе Московского объединения ветеринарии.
Собака поступила в Красногвардейскую ветеринарную клинику с жалобами на плохое самочувствие. Ультразвуковое исследование показало, что у пса образовался огромный уролит, который полностью заполнил мочевой пузырь. Уникальным случай делал размер камня. Его масса составила почти 0,5 килограмма, из-за чего после операции общий вес животного снизился с 4,6 до 3,6 килограмма.
— После операции и восстановления Клеопатре «полегчало» в прямом и переносном смысле, сейчас она чувствует себя хорошо, — передает официальный Telegram-канал объединения.
