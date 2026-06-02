Московские ветеринары удалили йорку мочевой камень весом около полукилограмма

Собака поступила в Красногвардейскую ветеринарную клинику с жалобами на плохое самочувствие. Ультразвуковое исследование показало, что у пса образовался огромный уролит, который полностью заполнил мочевой пузырь. Уникальным случай делал размер камня. Его масса составила почти 0,5 килограмма, из-за чего после операции общий вес животного снизился с 4,6 до 3,6 килограмма.