Поезда на Ярославском направлении МЖД задерживаются из-за наезда на человека

С 30 мая при отсутствии валидации при входе или выходе будет приостановлена возможность оплаты проезда на МЦД и пригородных электричках банковской картой на турникетах и валидаторах. Чтобы восстановить доступ, необходимо воспользоваться мобильным приложением «Метро Москвы» или личным кабинетом пассажира на сайте банка. В обоих случаях нарушителям потребуется внести доплату за максимальную дальность поездки. Об этом предупредили в пресс-службе ЦППК.