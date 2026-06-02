Росавиация: Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с органами

Аэропорт Домодедово осуществляет отправку и прием рейсов в соответствии с согласованием с соответствующими органами из-за временных ограничений. Об этом во вторник, 2 июня, сообщает Росавиация.
— Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Возможны корректировки в расписании рейсов, — говорится в публикации в канале ведомства в мессенджере МАКС.
В конце мая стало известно, что Министерство транспорта и Росавиация получили от Министерства обороны предписание о введении специального режима полетов гражданской авиации на высотах от 0 до 5,1 тысячи метров в московской воздушной зоне. Ограничения не коснутся регулярных и чартерных пассажирских рейсов.