Ранее, около 20:15 мск, градоначальник информировал о ликвидации первых двух беспилотников. В связи с инцидентом в аэропортах Внуково и Домодедово были введены временные ограничения: приём и отправка воздушных судов осуществляются только по предварительному согласованию с уполномоченными органами.
Число сбитых на подлете к Москве беспилотников выросло до четырех
Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили ещё два беспилотных летательных аппарата, следовавших в направлении Москвы. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Мах, общее количество сбитых за сегодняшний день дронов на подступах к городу составило четыре.