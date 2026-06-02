В Парагвае за наркотрафик арестован блогер Treezy, выигравший самолёт у MrBeast

Ранее Life.ru рассказывал, на юге Англии полицейские задержали бывшего футболиста лондонского «Челси» Рахима Стерлинга — его подозревают в том, что он управлял автомобилем под воздействием наркотических веществ. Как утверждает издание, инцидент произошёл 28 мая: машина 31-летнего спортсмена врезалась в ограждение автомагистрали, после чего стражи порядка доставили его в участок.