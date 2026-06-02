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Жители микрорайона Медвежья долина остались без света и воды из-за аварии

По словам местных, электричества нет с 20:00.

Несколько многоквартирных домов в микрорайоне Медвежья долина остались без электричества и воды. Об этом редакции pravda-nn.ru рассказали местные жители.

По словам нижегородцев, сегодня вечером, примерно в 20:00, сразу в нескольких многоэтажках отключили сначала свет, а затем и воду. Причиной произошедшего стала серьезная авария на кабельной линии.

В администрации Нижнего Новгорода сообщают, что в настоящее время на месте происшествия электроснабжающая организация проводит аварийные работы. Ориентировочное время окончания ремонтных работ — 23:55.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что жители Верхних Печер остались без света из-за разрыва электрокабеля.