Жители микрорайона Медвежья долина остались без света и воды из-за аварии

Несколько многоквартирных домов в микрорайоне Медвежья долина остались без электричества и воды. Об этом редакции pravda-nn.ru рассказали местные жители.
По словам нижегородцев, сегодня вечером, примерно в 20:00, сразу в нескольких многоэтажках отключили сначала свет, а затем и воду. Причиной произошедшего стала серьезная авария на кабельной линии.
В администрации Нижнего Новгорода сообщают, что в настоящее время на месте происшествия электроснабжающая организация проводит аварийные работы. Ориентировочное время окончания ремонтных работ — 23:55.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что жители Верхних Печер остались без света из-за разрыва электрокабеля.