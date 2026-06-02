Петербурженку заманил в квартиру бывший муж-египтянин и семь раз ударил ее ножом

Гражданин Египта напал с ножом на свою бывшую жену в Санкт-Петербурге. Пара оформила развод два месяца назад, однако мужчина под предлогом встречи заманил экс-супругу в их бывшую общую квартиру. Там он набросился на нее, нанеся ей семь ударов ножом. Об этом во вторник, 2 июня, сообщил Telegram-канал Baza.
По имеющимся данным, при попытке закрыться руками девушка получила тяжелое повреждение кисти. Остальные удары пришлись в живот и ногу, вследствие чего был задет седалищный нерв, лишивший пострадавшую возможности ходить. После нападения мужчина, уверенный в ее смерти, попытался дать ей аспирин для усиления кровотечения, но она смогла незаметно избавиться от таблетки.
Оставшись запертой в квартире после ухода нападавшего, она смогла добраться до балкона и начать звать на помощь. Несмотря на то, что многие прохожие игнорировали крики, один молодой человек вызвал экстренные службы. Прибывшие медики успели госпитализировать пациентку. Она перенесла серию операций. Врачи прикладывают все усилия для восстановления функций поврежденных конечностей. Подозреваемый уже задержан и ожидает суда, говорится в публикации.
Ранее другой мужчина напал на свою знакомую в квартире дома в Валдайском проезде. Он ударил потерпевшую отверткой, а затем запер ее в жилище и поджег его.