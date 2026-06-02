Петербурженку заманил в квартиру бывший муж-египтянин и семь раз ударил ее ножом

Гражданин Египта напал с ножом на свою бывшую жену в Санкт-Петербурге. Пара оформила развод два месяца назад, однако мужчина под предлогом встречи заманил экс-супругу в их бывшую общую квартиру. Там он набросился на нее, нанеся ей семь ударов ножом. Об этом во вторник, 2 июня, сообщил Telegram-канал Baza.