Собянин сообщил об уничтожении ещё двух БПЛА, летевших в сторону Москвы

«Сбиты ещё два БПЛА», — указал он.
Сообщение появилось после 21:00. Власти уточнили, что на местах падения обломков уже работают сотрудники экстренных и специальных служб. Детали возможных последствия на земле не сообщали.
Перед этим системы ПВО Минобороны сбили также два беспилотника, которые направлялись к Москве. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил об этом. На места предыдущего падения обломков тоже направил специалистов экстренных служб.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше