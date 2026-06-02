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В Кисловодске гигантская глыба рухнула рядом с прохожим

В Кисловодске огромный обломок скалы упал с Кольцо-горы в непосредственной близости от пешехода.

В Кисловодске огромный обломок скалы упал с Кольцо-горы в непосредственной близости от пешехода. Об инциденте рассказал глава города Евгений Моисеев на своих страницах в социальных сетях.

Каменная масса сорвалась и покатилась вниз по склону. Траектория движения глыбы прошла рядом с находившимся там мужчиной. По словам мэра, парень успел среагировать и резко отскочить в сторону, что и спасло ему жизнь. «Слава Богу, никто не пострадал», — написал Моисеев.

Глава муниципалитета уточнил, что в данный момент место обрушения обследуют специалисты. Проводится оценка обстановки и возможных рисков дальнейшего камнепада.

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