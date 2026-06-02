В Кисловодске гигантская глыба рухнула рядом с прохожим

Каменная масса сорвалась и покатилась вниз по склону. Траектория движения глыбы прошла рядом с находившимся там мужчиной. По словам мэра, парень успел среагировать и резко отскочить в сторону, что и спасло ему жизнь. «Слава Богу, никто не пострадал», — написал Моисеев.