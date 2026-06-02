Нелегальную иномарку на дороге под Волгоградом поймали полицейские

Ford Focus привлек внимание сотрудников Госавтоинспекции на посту ДПС. Легковушку с кодом Пермского края на госномерах проверили по базам данных и выяснилось, что регистрация автомобиля была прекращена еще за два месяца до этого момента. 32-летний водитель поделился с дорожными полицейскими, что он знал об этом, но ни регистрировать машину, ни оформлять полис ОСАГО не собирался.