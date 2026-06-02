Нелегальную иномарку на дороге под Волгоградом поймали полицейские

Один раз попался и сразу все оформил по закону — именно так поступил владелец иномарки задержанной в Камышинском районе за отсутствие регистрации. Подробностями дела поделились в главке МВД по Волгоградской области.
Ford Focus привлек внимание сотрудников Госавтоинспекции на посту ДПС. Легковушку с кодом Пермского края на госномерах проверили по базам данных и выяснилось, что регистрация автомобиля была прекращена еще за два месяца до этого момента. 32-летний водитель поделился с дорожными полицейскими, что он знал об этом, но ни регистрировать машину, ни оформлять полис ОСАГО не собирался.
За управление транспортом без регистрации и положенных документов на автомобилиста оформили сразу несколько административных протоколов, а машину отправили на спецстоянку, дав водителю возможность исправить ситуацию. Это подстегнуло автолюбителя за несколько дней оформить все необходимые документы и с помощью эвакуатора зарегистрировать ее в Госавтоинспекции законным образом.
А ранее в областном центре сотрудники полиции нашли подростков, несколько дней подряд закидывавших чужое авто камнями.