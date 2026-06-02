В пятизвездочном отеле Rosewood Sao Paulo обнаружено тело 40-летней американской блогерши, приехавшей в Бразилию ради пластической операции. О гибели Хильде Линн Хелфенштейн, известной под псевдонимом Джерри Гогосян, сообщило издание Daily Star.
Трагедия разыгралась спустя три недели после хирургического вмешательства. Американка сделала пластику в Сан-Паулу, а затем остановилась в элитном отеле для прохождения восстановительного периода. В воскресенье, 31 мая, лечащий хирург забил тревогу: женщина перестала отвечать на звонки. Врач лично выехал в гостиницу.
Сотрудники Rosewood Sao Paulo вскрыли номер постоялицы. Картина внутри оказалась безрадостной. Гражданка США лежала в постели без признаков жизни. Рядом с телом полицейские обнаружили неизвестные таблетки и пустую бутылку из-под водки. Правоохранительные органы зарегистрировали случившееся как «подозрительную смерть».
В ходе опроса хирург сообщил офицерам важную деталь. По его словам, ранее он уже сопровождал пациентку в отделение неотложной помощи. Медик подчеркнул, что женщина, возможно, употребляла наркотические вещества.
Погибшая вела аккаунт в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) с аудиторией около 150 тысяч подписчиков. В своем блоге Джерри Гогосян высмеивала современное искусство. До переезда она руководила художественной галереей в Лос-Анджелесе, которую открыла в 2016 году, а также являлась ведущей подкаста Art Smack и сотрудничала с брендами Sotheby’s, Ruinart, Edition Hotel и Standard Hotel.
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