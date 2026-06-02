Смерть в люксе: американская художница умерла после пластики в Бразилии

Погибшая вела аккаунт в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) с аудиторией около 150 тысяч подписчиков. В своем блоге Джерри Гогосян высмеивала современное искусство. До переезда она руководила художественной галереей в Лос-Анджелесе, которую открыла в 2016 году, а также являлась ведущей подкаста Art Smack и сотрудничала с брендами Sotheby’s, Ruinart, Edition Hotel и Standard Hotel.