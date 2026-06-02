Опасность атаки беспилотников объявили в Подмосковье

Опасность атаки беспилотников была объявлена в Московской области. Об этом во вторник, 2 июня, сообщила Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Местных жителей призвали соблюдать повышенные меры безопасности: находиться в помещениях, держаться подальше от окон или же пройти в безопасное укрытие. В случае, если человек находится на улице или в автомобиле, рекомендуется укрыться в капитальных зданиях, подземных переходах или на парковках.
— Не публикуйте кадры и не обсуждайте работу систем ПВО в социальных сетях, их читает и анализирует противник для осуществления диверсионной деятельности, — передает канал системы в МАКС.
Утром Министерство обороны отчиталось, что за прошедшую ночь над российскими регионами сбили 148 украинских коптеров. Дроны ликвидировали над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.