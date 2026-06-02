Пропавшего студента из Ялты неделю ищут в горах на юге Крыма

К операции, начатой 25 мая, присоединились добровольцы из Краснодарского края и Москвы. Согласно данным с камер видеонаблюдения, молодой человек направлялся в сторону леса. Сейчас поисковые работы ведутся на туристических тропах и в прилегающих районах. По словам Шандибаевой, поиски осложняются непростыми погодными условиями, а также сложным рельефом местности, включающим густой лесной массив, труднопроходимые заросли и крутые каменные склоны.