Виновник в смерти волжанина лишился авто за долги перед семьей погибшего

Судебные приставы в Волжском арестовали легковую иномарку Kia Rio местного жителя, по вине которого погиб человек, а он не смог найти средства, чтобы выплатить моральный вред родне покойного, назначенный судом, сообщает ГУ ФССП по Волгоградской области.
Автовладелец, будучи подрядчиком ремонтных работ, договорился с владельцем одной из квартир на обновление помещения. Договор предусматривал и замену проводки, для чего подрядчик нанял людей, не имеющих ни профильного образования, ни нужных допусков. Эти работники подключили штепсельную розетку с нарушениями, а сам подрядчик не проверил качество работы, но включил ее в акт приема-передачи. В результате при подключении варочной панели заказчика убило током.
За халатность в работе суд лишил подрядчика свободы и обязал выплатить по 600 тысяч родителям и супруге покойного, однако нужных средств виновник трагедии так и не нашел. В связи с этим судебные приставы наложили арест на легковушку виновника. Ее удалось найти в Ворошиловском районе, после чего машина была изъята и готовится к продаже с торгов. Средства полученные от продажи иномарки будут направлены потерпевшим в счет погашения долга перед ними.
Также ранее приставы возбудили уголовное дело в отношении одного из волгоградцев, который задолжал своим детям почти миллион рублей в качестве алиментов.