Виновник в смерти волжанина лишился авто за долги перед семьей погибшего

За халатность в работе суд лишил подрядчика свободы и обязал выплатить по 600 тысяч родителям и супруге покойного, однако нужных средств виновник трагедии так и не нашел. В связи с этим судебные приставы наложили арест на легковушку виновника. Ее удалось найти в Ворошиловском районе, после чего машина была изъята и готовится к продаже с торгов. Средства полученные от продажи иномарки будут направлены потерпевшим в счет погашения долга перед ними.