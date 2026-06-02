Блогеры отдали 50 млн за воздух: аферистка заманила элитными турами

Одна из участниц схемы рассказала изданию, что первой на контакт с ее подругой вышла неизвестная девушка. Та пообещала отель и рекламное сотрудничество. Договор при этом оформлялся на стороннее лицо, что впоследствии сделало практически невозможным предъявление претензий. Как только организатор получала деньги, она переставала отвечать на сообщения. Ни ваучеров, ни авиабилетов клиентам не присылали, а за сутки до вылета тур аннулировался. Возврата средств не происходило.