Блогеры отдали 50 млн за воздух: аферистка заманила элитными турами

Общий ущерб от мошеннической схемы с продажей элитных путешествий, жертвами которой стали российские блогеры, предварительно превысил 50 млн рублей. О серии обманов 2 июня сообщили «Известия», опросившие нескольких пострадавших.
Действовала злоумышленница под видом VIP-игрока гостиничного рынка. Потерпевшие описывают ее как человека, якобы обладавшего эксклюзивным доступом к отелям по всему миру. Инфлюенсерам поступало предложение о бартере: проживание предоставляется бесплатно в обмен на рекламные публикации, однако за размещение второго гостя требовалась доплата. При этом итоговая стоимость путевки оказывалась заметно ниже рыночной.
Одна из участниц схемы рассказала изданию, что первой на контакт с ее подругой вышла неизвестная девушка. Та пообещала отель и рекламное сотрудничество. Договор при этом оформлялся на стороннее лицо, что впоследствии сделало практически невозможным предъявление претензий. Как только организатор получала деньги, она переставала отвечать на сообщения. Ни ваучеров, ни авиабилетов клиентам не присылали, а за сутки до вылета тур аннулировался. Возврата средств не происходило.
Другая блогерша обратилась к предполагаемой мошеннице самостоятельно. Женщина планировала отдых на Мальдивах. Цена оказалась в пять раз дешевле реальной, за поездку она перевела 680 тыс. рублей. Спустя три дня от знакомых из блогерской среды ей стало известно, что организатор — аферистка. Возврата денег пострадавшая не дождалась, после чего наняла юриста и подала иск в суд.
Сами инфлюенсеры выдвигают два возможных объяснения случившегося. По одной версии, организатор могла использовать данные краденых банковских карт — так называемый кардинг, оплачивая бронирования в самый последний момент. Второй сценарий предполагает построение финансовой пирамиды, где поступления от новых клиентов шли на покрытие расходов по текущим турам других блогеров или на частичные возвраты. Косвенно это подтверждается тем, что труднее всего было оплатить самые дорогие позиции, включая перелеты бизнес-классом.
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