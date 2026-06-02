Пушилин: Один человек погиб, еще шесть ранены из-за атак украинских дронов в ДНР

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что мирный житель погиб в результате атаки украинских боевиков по поселку Суземка. По его словам, украинские фашисты ударили из РСЗО по населенному пункту. Также от действий ВСУ пострадали трое граждан и сотрудник СГУП ЦСН «Защита» Брянск", который помогал их эвакуировать, добавил он.