Пушилин: Один человек погиб, еще шесть ранены из-за атак украинских дронов в ДНР

Один мирный житель погиб и еще шесть человек пострадали в результате атак украинских ударных беспилотников на Донецкую Народную Республику (ДНР). Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин.
Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что мирный житель погиб в результате атаки украинских боевиков по поселку Суземка. По его словам, украинские фашисты ударили из РСЗО по населенному пункту. Также от действий ВСУ пострадали трое граждан и сотрудник СГУП ЦСН «Защита» Брянск", который помогал их эвакуировать, добавил он.
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