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В ДНР при атаке ВСУ пострадали пять человек

Пять мирных жителей Донецкой Народной Республики (ДНР) получили ранения в результате ударов со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин.

Источник: РИА "Новости"

Как уточняется в заявлении, «на автодороге Донецк — Горловка пострадал мужчина 1974 года рождения. В Углегорске городского округа Енакиево ранения средней степени тяжести получил мужчина 1991 года рождения. В Светлодарске городского округа Дебальцево ранения средней степени тяжести получили мужчины 1996 и 2001 годов рождения. <…> В Селидово Красноармейского муниципального округа тяжело ранен мужчина 1980 года рождения». Соответствующая запись опубликована в Telegram-канале руководителя республики.

Пушилин добавил, что пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Кроме того, по его данным, в результате обстрелов повреждены грузовые и гражданские автомобили в Светлодарске, Углегорске, Горловке, Дебальцеве, на кольцевой автодороге в Донецке, а также на трассе Донецк — Горловка.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин информировал о погибшем водителе автомобиля, а глава Горловки Иван Приходько — о раненом мирном жителе при ударе ВСУ.

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