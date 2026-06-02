В ДНР при атаке ВСУ пострадали пять человек

Пушилин добавил, что пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Кроме того, по его данным, в результате обстрелов повреждены грузовые и гражданские автомобили в Светлодарске, Углегорске, Горловке, Дебальцеве, на кольцевой автодороге в Донецке, а также на трассе Донецк — Горловка.