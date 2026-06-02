В ДНР при атаке ВСУ пострадали пять человек

Как уточняется в заявлении, «на автодороге Донецк — Горловка пострадал мужчина 1974 года рождения. В Углегорске городского округа Енакиево ранения средней степени тяжести получил мужчина 1991 года рождения. В Светлодарске городского округа Дебальцево ранения средней степени тяжести получили мужчины 1996 и 2001 годов рождения. <…> В Селидово Красноармейского муниципального округа тяжело ранен мужчина 1980 года рождения». Соответствующая запись опубликована в Telegram-канале руководителя республики.
Пушилин добавил, что пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Кроме того, по его данным, в результате обстрелов повреждены грузовые и гражданские автомобили в Светлодарске, Углегорске, Горловке, Дебальцеве, на кольцевой автодороге в Донецке, а также на трассе Донецк — Горловка.
Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин информировал о погибшем водителе автомобиля, а глава Горловки Иван Приходько — о раненом мирном жителе при ударе ВСУ.