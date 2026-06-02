Трёхлетняя девочка погибла после того, как ветер снес батут в виде замка

В Монреале трёхлетняя девочка скончалась от травм, полученных после того, как надувной батут в виде надувного замка, в котором она находилась, унесло сильным ветром. Трагедия произошла в парке Уэллетт, где церковная община проводила праздник. Об этом сообщила пресс-служба коронера Квебека. Сообщение перевёл aif.ru.