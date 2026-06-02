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Трёхлетняя девочка погибла после того, как ветер снес батут в виде замка

Сильный ветер унёс надувной батут, в котором находилась трёхлетняя девочка. От полученных травм она скончалась.

Источник: Аргументы и факты

В Монреале трёхлетняя девочка скончалась от травм, полученных после того, как надувной батут в виде надувного замка, в котором она находилась, унесло сильным ветром. Трагедия произошла в парке Уэллетт, где церковная община проводила праздник. Об этом сообщила пресс-служба коронера Квебека. Сообщение перевёл aif.ru.

По данным спасателей, всего пострадали 11 человек — семеро взрослых и четверо детей. Шестерых из них госпитализировали. Порывы ветра в тот момент достигали 50 км/ч, батут отбросило на несколько метров.

Мэр Ласаля Нэнси Бланше заявила, что вся община потрясена из-за этой трагедии. Глава Монреаля и премьер-министр Квебека выразили соболезнования семье погибшей.

После расследования обстоятельств инцидента предстоит выработать рекомендации для предотвращения подобных трагедий в будущем.

Ранее сообщалось, что в Бельгии погиб семилетний мальчик после того, как ветер унес батут в воздух.