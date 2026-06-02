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Трое подростков на одном самокате попали под колёса легковушки в Щёлково

В подмосковном Щёлково произошло ДТП с участием легкового автомобиля и электросамоката, на котором одновременно передвигались трое несовершеннолетних. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

По предварительным данным, авария произошла около 16:45 на улице Широкой. Водитель автомобиля Toyota при повороте с главной дороги на второстепенную столкнулся с электросамокатом, на котором находились 12-летний мальчик и две девочки в возрасте 12 и 13 лет.

В результате происшествия всех троих подростков доставили в медицинское учреждение. После оказания помощи двоих отпустили домой, информация о состоянии третьего ребёнка уточняется.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее в подмосковных Люберцах подросток, управлявший электросамокатом, совершил наезд на ребёнка. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту происшествия.

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