Трое подростков на одном самокате попали под колёса легковушки в Щёлково

По предварительным данным, авария произошла около 16:45 на улице Широкой. Водитель автомобиля Toyota при повороте с главной дороги на второстепенную столкнулся с электросамокатом, на котором находились 12-летний мальчик и две девочки в возрасте 12 и 13 лет.