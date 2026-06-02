В Ленобласти в ДТП погибли четыре человека, включая двух детей

По данным ведомства, ДТП произошло 2 июня около 16.00 мск. 22-летний молодой человек, управляя автомобилем Audi А4, ехал со стороны Вологды в направлении Новой Ладоги и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с автомобилем Renault Duster, за рулем которого был 78-летний мужчина. Оба водителя были госпитализированы с травмами.