В Ленобласти в ДТП погибли четыре человека, включая двух детей

Двое взрослых и двое детей погибли при столкновении легковых автомобилей в Тихвинском районе Ленинградской области, сообщило в своем Telegram-канале ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
По данным ведомства, ДТП произошло 2 июня около 16.00 мск. 22-летний молодой человек, управляя автомобилем Audi А4, ехал со стороны Вологды в направлении Новой Ладоги и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с автомобилем Renault Duster, за рулем которого был 78-летний мужчина. Оба водителя были госпитализированы с травмами.
Пассажиры Audi, среди которых были годовалая и четырехлетняя девочки, 26-летняя девушка 32-летний мужчина, погибли на месте.
СК возбудил уголовное дело о нарушении правил ПДД, правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося, пишет «360».
Ранее сообщалось, что при ДТП с грузовиком под Пермью погибли водитель легковушки и трое ее детей — 16, 13 и 10 лет. Семилетняя пассажирка выжила, но получила тяжёлые травмы.