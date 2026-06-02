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Мирный житель пострадал при атаке дрона ВСУ в Шебекино

В городе Шебекино Белгородской области в результате атаки беспилотника пострадал мирный житель. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

По данным ведомства, БПЛА Вооружённых сил Украины сдетонировал на территории коммерческого объекта. Мужчина самостоятельно обратился за медицинской помощью в городскую больницу № 2 Белгорода.

Медики диагностировали у пострадавшего минно-взрывную травму и акубаротравму. Ему оказали необходимую помощь, дальнейшее лечение он будет проходить амбулаторно.

Ранее в селе Щекино Рыльского района Курской области в результате атаки беспилотника ВСУ на гражданский автомобиль погиб мирный житель. Удар был нанесён по легковому автомобилю в приграничной зоне.

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