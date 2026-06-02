Прокуратура наказала УК Волгограда, обижавшее дворника-инвалида

В связи с этим прокуратура возбудила в отношении представителей УК административные дела за уклонение от оформления сотрудника на работу законным образом и задержки зарплаты, а также внесла в адрес предприятия представление, по итогам которого должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Более того, в отношении руководителя УК возбуждено уголовное дело за невыплату зарплаты больше двух месяцев. Благодаря работе прокуроров пострадавшему дворнику не только вернули долг по зарплате, но и компенсацию за нарушение сроков ее выплаты в размере 72,5 тысяч рублей.