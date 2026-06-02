Прокуратура наказала УК Волгограда, обижавшее дворника-инвалида

В Краснооктябрьском районе областного центра прокуратура вступилась за 64-летнего инвалида II группы, на котором решила схитрить управляющая компания, где он работал, сообщает пресс-служба ведомства в Волгоградской области.
О нарушении трудовых прав сообщил сам пострадавший от работодателя. В январе 2025 года он устроился на работу в УК «Волжский край» города-героя дворником. Правда официально его так и не оформили, да и зарплату пообещали в 12 тысяч рублей несмотря на то, что минимальный размер оплаты труда в регионе равен 22 440 рублей. Впоследствии компания и вовсе перестала платить дворнику-инвалиду, задолжав ему 48 тысяч рублей.
В связи с этим прокуратура возбудила в отношении представителей УК административные дела за уклонение от оформления сотрудника на работу законным образом и задержки зарплаты, а также внесла в адрес предприятия представление, по итогам которого должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Более того, в отношении руководителя УК возбуждено уголовное дело за невыплату зарплаты больше двух месяцев. Благодаря работе прокуроров пострадавшему дворнику не только вернули долг по зарплате, но и компенсацию за нарушение сроков ее выплаты в размере 72,5 тысяч рублей.
Ранее прокуратура региона также помогла восстановить свои права на социальные выплаты волгоградке из Камышина.