Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Женщина пострадала при атаке БПЛА в Беловском районе Курской области

Беспилотник ВСУ атаковал село Малое Солдатское в Беловском районе Курской области. В результате удара пострадала местная жительница. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

«Сегодня в селе Малое Солдатское Беловского района из-за атаки БПЛА пострадала местная жительница», — указал он.

Врачи осмотрели 51-летнюю женщину и диагностировали минно-взрывную травму и акубаротравму. Сейчас с пострадавшей работают медики.

Ещё один инцидент произошёл в городе Шебекино Белгородской области. Там беспилотник ВСУ сдетонировал на территории коммерческого объекта. Пострадал мирный житель. Мужчина самостоятельно обратился в больницу и получил необходимую медицинскую помощь.

Главные события России и мира здесь и сейчас — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше