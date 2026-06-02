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В Ялте спасатели спустили четырех человек со сломавшейся канатной дороги

В районе Ливадии (Ялта) поломалась канатная дорога.

Источник: Аргументы и факты

Во вторник в районе Ливадии (Ялта) вышла из строя канатная дорога. В результате инцидента на высоте в кабине остались четыре человека, двое из которых — дети. Сотрудники крымского МЧС спустили их на землю, используя альпинистское снаряжение, сообщили в республиканском главке ведомства.

Днем во вторник сломалась канатная дорога, которая соединяет санаторий «Пограничник» в поселке Ливадия с пляжем. В двух кабинках оказались заблокированы четыре человека, включая двоих несовершеннолетних.

«Спасатели быстро эвакуировали пострадавших с помощью оборудования для альпинизма. Никто из них не потребовал медицинской помощи», — отметили в МЧС.

Помощь оказали специалисты отряда «КРЫМ-СПАС» и управления МЧС РФ по Республике Крым.

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