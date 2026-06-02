Суд на Урале отправил под домашний арест водителя фуры после ДТП с погибшей семьёй

Вечером 31 мая недалеко от города Нижние Серги столкнулись грузовик Volvo и легковой автомобиль Land Rover. После удара обе машины съехали с дороги. Land Rover перевернулся. Водитель и три пассажира легковушки скончались на месте до приезда медиков. По данным регионального управления СК, грузовик выехал на встречную полосу, возможной причиной этого стал хлопок покрышки его переднего левого колеса.
«Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде домашнего ареста с установлением запретов по 30 июля», — говорится в сообщении.
В прессс-службе центральной городской больницы в Березовском уточнили, что среди погибших два их сотрудника: семья Кунщиковых, Евгений и Анна. Мужчина работал автомехаником, женщина — в отделе кадров.
Ранее похожая трагедия произошла в Ленинградской области. На трассе А-114 в Тихвинском районе столкнулись две легковушки. В аварии погибли четыре человека, среди них двое детей. Ещё двое взрослых получили травмы.
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