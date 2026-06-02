Суд на Урале отправил под домашний арест водителя фуры после ДТП с погибшей семьёй

Вечером 31 мая недалеко от города Нижние Серги столкнулись грузовик Volvo и легковой автомобиль Land Rover. После удара обе машины съехали с дороги. Land Rover перевернулся. Водитель и три пассажира легковушки скончались на месте до приезда медиков. По данным регионального управления СК, грузовик выехал на встречную полосу, возможной причиной этого стал хлопок покрышки его переднего левого колеса.