Двух студентов-подростков, пропавших в Михайловке, ищут в Волгограде

С момента пропажи Льва Лоневского и Максима Задорожного никто из родственников не может связаться с парнями, которые ранее уже состояли на учете в отделе по делам несовершеннолетних. У стражей порядка есть основания полагать, что молодые люди отправились в областной центр. Оба молодых человека не только ровесники, но и примерно одного роста — около 170−175 сантиметров и светловолосы. Лев Лоневский носит короткую стрижку, а в день пропажи был одет в белую футболку, а также черные кофту, джинсы и кроссовки. Его приятель Максим Задорожный отличается длинными волосами, закрывающими глаза, и был одет точно так же — белая футболка с черными кофтой, джинсами и кроссовками.