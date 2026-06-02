Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Двух студентов-подростков, пропавших в Михайловке, ищут в Волгограде

У полиции есть основания полагать, что 17-летние юноши, исчезнувшие 29 мая, отправились в город-герой.

Полиция Михайловки просит жителей региона о помощи в поисках двух 17-летних студентов, которые пропали в районном центре 29 мая, сообщает «Высота 102».

С момента пропажи Льва Лоневского и Максима Задорожного никто из родственников не может связаться с парнями, которые ранее уже состояли на учете в отделе по делам несовершеннолетних. У стражей порядка есть основания полагать, что молодые люди отправились в областной центр. Оба молодых человека не только ровесники, но и примерно одного роста — около 170−175 сантиметров и светловолосы. Лев Лоневский носит короткую стрижку, а в день пропажи был одет в белую футболку, а также черные кофту, джинсы и кроссовки. Его приятель Максим Задорожный отличается длинными волосами, закрывающими глаза, и был одет точно так же — белая футболка с черными кофтой, джинсами и кроссовками.

Всех, кто видел студентов или что-то знает об их местонахождении просят обращаться по телефонам: 8 (84463)2−52−47 и 8 (995)142−10−17.