Инсульт отменили: минздрав раскрыл причину госпитализации школьницы в Самаре

Власти Самарской области прояснили медицинскую картину инцидента в школе № 174. Первоначальная версия о подозрении на инсульт у выпускницы, рухнувшей после сдачи единого государственного экзамена, не нашла подтверждения врачей. Региональный минздрав предоставил информацию порталу 63.RU.
По данным медицинского ведомства, опасения насчет острого нарушения мозгового кровообращения не имеют под собой оснований. Данный диагноз у девушки исключен. Сейчас специалисты оценивают ее состояние как удовлетворительное.
От чего именно стало плохо школьнице, также сообщил источник «Волга Ньюс». Согласно предварительной версии, причиной резкого ухудшения самочувствия стало запредельное эмоциональное перенапряжение.
Сам инцидент разыгрался в образовательном учреждении на улице Пензенской, 47. Девушка только вышла с экзамена по истории, как внезапно почувствовала острое недомогание. Сотрудники пункта проведения ЕГЭ среагировали оперативно. Они незамедлительно вызвали карету скорой помощи, которая доставила пациентку в больницу.
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