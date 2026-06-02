Инсульт отменили: минздрав раскрыл причину госпитализации школьницы в Самаре

Сам инцидент разыгрался в образовательном учреждении на улице Пензенской, 47. Девушка только вышла с экзамена по истории, как внезапно почувствовала острое недомогание. Сотрудники пункта проведения ЕГЭ среагировали оперативно. Они незамедлительно вызвали карету скорой помощи, которая доставила пациентку в больницу.