Собянин сообщил об уничтожении еще четырех беспилотников

Как написал Собянин в своём канале на платформе «Макс», «четыре беспилотника уничтожены средствами ПВО Минобороны».
Мэр также уточнил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Глава города Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении четырёх беспилотных летательных аппаратов силами противовоздушной обороны Министерства обороны.
Как написал Собянин в своём канале на платформе «Макс», «четыре беспилотника уничтожены средствами ПВО Минобороны».
Мэр также уточнил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.