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Собянин сообщил об уничтожении еще четырех беспилотников

Глава города Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении четырёх беспилотных летательных аппаратов силами противовоздушной обороны Министерства обороны.

Источник: РИА "Новости"

Как написал Собянин в своём канале на платформе «Макс», «четыре беспилотника уничтожены средствами ПВО Минобороны».

Мэр также уточнил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

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