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Собянин сообщил об уничтожении уже восьми БПЛА, летевших на Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник, 2 июня, сообщил, что силами противовоздушной обороны (ПВО) на подлете к столице было уничтожено четыре вражеских беспилотника.

Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник, 2 июня, сообщил, что силами противовоздушной обороны (ПВО) на подлете к столице было уничтожено четыре вражеских беспилотника.

— Четыре беспилотника уничтожены средствами ПВО Минобороны. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал глава города на своей странице в мессенджере МАКС.

Так, число сбитых над Москвой дронов достигло восьми.

В общей сложности российская система противовоздушной обороны сбила 158 беспилотников Вооруженных сил Украины над регионами РФ в течение вторника, 2 июня.

Украинская армия атаковала дроном рейсовый автобус в Рубежном Луганской Народной Республики. В момент удара внутри находились 11 пассажиров, никто из них не пострадал.

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