ПВО сбила ещё четыре украинских дрона на подлёте к Москве

По его словам, средствами Минобороны были уничтожены четыре беспилотных летательных аппарата. На местах падения обломков работают экстренные службы.
Ранее Собянин сообщал о четырёх сбитых БПЛА. Таким образом общее число перехваченных дронов, по его данным, увеличилось до восьми.
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