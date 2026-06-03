Вооружённый мужчина взял детей в заложники после погрома в кафе Дортмунда

По данным издания, злоумышленник устроил беспорядки в заведении общественного питания. Он избивал людей дубинкой и распылял перцовый баллончик. Когда на место прибыла полиция, мужчина сел в автомобиль и уехал. Позже он забаррикадировался в доме и удерживал там двух несовершеннолетних.