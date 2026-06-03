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Собянин сообщил об уничтожении уже девяти БПЛА, летевших к Москве

Ликвидирован еще один беспилотный летательный аппарат, направлявшийся к столице. Об этом во вторник, 2 июня, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Ликвидирован еще один беспилотный летательный аппарат, направлявшийся к столице. Об этом во вторник, 2 июня, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Сбит еще один БПЛА, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал глава города на своей странице в мессенджере МАКС.

Так, число сбитых дронов достигло девяти.

Утром Министерство обороны отчиталось, что за прошедшую ночь над российскими регионами сбили 148 украинских коптеров. Дроны ликвидировали над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

31 мая в Ростовской области из-за падения обломков украинского беспилотника произошло возгорание топливного хранилища частного предприятия. Жителей близлежащих частных домов эвакуировали в целях обеспечения безопасности, им ничего угрожает.

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