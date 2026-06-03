Родители заперли троих детей в грязном салоне машины в Екатеринбурге на 2,5 часа

В салоне царил беспорядок, дети выглядели грязными. Руки старшего ребёнка оказались чем-то связаны. У одного из малышей заметили опрелости. Другая соседка купила в магазине смесь и бутылочку, чтобы покормить детей. К этому моменту во двор вышел их отец. Мужчина признал, что отсутствовал около двух с половиной часов.