Девятый с вечера беспилотник сбили на подлёте к Москве

Российским силам противовоздушной обороны удалось отразить новый налёт украинских БПЛА на столицу. На месте падения обломков сейчас работают сотрудники специальных и экстренных служб. Более подробно о возможных последствиях на земле не сообщалось.
Массированная атака ВСУ на столичный регион началась вечером 2 июня. О каждой отражённой атаке население информировали московские власти. О жертвах и разрушениях не сообщалось.
Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.