Собянин сообщил об уничтожении уже 17 летевших на Москву беспилотников

Мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 3 июня, сообщил, что силами противовоздушной обороны (ПВО) на подлете к столице было уничтожено еще восемь вражеских дронов.
— ПВО Минобороны уничтожили восемь БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал глава города на своей странице в мессенджере МАКС.
Так, число сбитых БПЛА достигло 17.
30 мая стало известно, что в поселке Октябрьском Белгородского округа в результате атаки FPV-дрона на автомобиль погибли два мирных жителя. Еще двое мужчин получили ранения.
Помимо этого, днем ранее ВСУ ударили по школе и детскому саду в Запорожской области. В зданиях выбило стекла, пострадавших в результате инцидентов нет.