Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Собянин сообщил об уничтожении уже 17 летевших на Москву беспилотников

Мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 3 июня, сообщил, что силами противовоздушной обороны (ПВО) на подлете к столице было уничтожено еще восемь вражеских дронов.

Мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 3 июня, сообщил, что силами противовоздушной обороны (ПВО) на подлете к столице было уничтожено еще восемь вражеских дронов.

— ПВО Минобороны уничтожили восемь БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал глава города на своей странице в мессенджере МАКС.

Так, число сбитых БПЛА достигло 17.

30 мая стало известно, что в поселке Октябрьском Белгородского округа в результате атаки FPV-дрона на автомобиль погибли два мирных жителя. Еще двое мужчин получили ранения.

Помимо этого, днем ранее ВСУ ударили по школе и детскому саду в Запорожской области. В зданиях выбило стекла, пострадавших в результате инцидентов нет.

Узнать больше по теме
Сергей Собянин: биография и карьерный путь политика, изменившего Москву
Сергей Собянин — одна из важнейших политических фигур страны. Мэр Москвы, переизбиравшийся несколько раз: рассмотрим его биографию подробнее.
Читать дальше