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Количество сбитых вблизи Москвы БПЛА увеличилось до 20

Силы ПВО уничтожили еще 11 беспилотников, летевших в направлении Москвы, сообщил мэр города Сергей Собянин. Всего после 20:00 мск 2 июня сбиты 20 беспилотников.

Источник: РИА "Новости"

В районе московских аэропортов Внуково и Домодедово около пяти часов продолжают действовать ограничения на использование воздушного пространства. МЧС России рассылало предупреждение о беспилотной опасности в Подмосковье.

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