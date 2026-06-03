Количество сбитых вблизи Москвы БПЛА увеличилось до 20

В районе московских аэропортов Внуково и Домодедово около пяти часов продолжают действовать ограничения на использование воздушного пространства. МЧС России рассылало предупреждение о беспилотной опасности в Подмосковье.
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Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше