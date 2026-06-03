Собянин сообщил об отражении атаки уже 20 направлявшихся к Москве БПЛА

Три беспилотника (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) были уничтожены системами противовоздушной обороны (ПВО) над Московским регионом. Об этом в среду, 3 июня, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
— Отражена атака еще трех беспилотников. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал глава города на своей странице в МАКС.
Так, число сбитых БПЛА достигло 20.
31 мая пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко сообщил, что в результате удара беспилотников Вооруженных сил Украины на Геническ погиб ребенок, еще шесть человек пострадали.
30 мая гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявил, что беспилотник ВСУ нанес удар по зданию машинного зала энергоблока № 6 Запорожской атомной электростанции и взорвался.