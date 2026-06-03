Хинштейн сообщил о пострадавшей в селе Малое Солдатское после удара дрона

В селе Малое Солдатское Беловского района Курской области в результате атаки беспилотника пострадала 51-летняя женщина. У нее диагностированы минно-взрывная и акубаротравмы. Об этом во вторник, 2 июня, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
— Растет число жертв украинских преступлений. Сегодня в селе Малое Солдатское Беловского района из-за атаки БПЛА пострадала местная жительница, — говорится в сообщении.
Пострадавшая самостоятельно обратилась в больницу соседней Белгородской области. Врачи оказали ей всю необходимую помощь, дальнейшее лечение будет проходить амбулаторно.
Утром этого же дня Министерство обороны отчиталось, что за прошедшую ночь над российскими регионами сбили 148 украинских коптеров. Дроны ликвидировали над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.